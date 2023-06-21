Diyarbakır'da "Akademi Liseler Yıl Sonu Etkinliği" düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki akademi liselerde eğitim gören öğrenciler için "Akademi Liseler Yıl Sonu Etkinliği" gerçekleştirdi.



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sur Akademi Lise, Şehitlik Ali Gaffar Okkan Akademi Lise, Silvan El-Cezeri Akademi Lise, Dicle Akademi Lise, Bismil Ahmed-i Hani Akademi Lise, Hani Hatuniye Akademi Lise, Çüngüş Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu’nda eğitim gören öğrenciler yıl sonu etkinliğinde buluştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere özel önem verdiklerini söyledi.

Herkese hizmet ürettiklerini belirten Vali Su, en önemli hizmetleri gençlere yaptıklarını ifade etti.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Hizmetlerin hepsi önemli ama gençlere çocuklara, yavrularımıza yaptığımız hizmetler en önemlisi. Çünkü ülkemizin geleceği sizlersiniz. Sizler yöneteceksiniz, 15-20 yıl sonra ülkemizin idarecileri, doktorları, mühendisleri, çalışanları, üretenleri siz olacaksınız. O yüzden sizleri ne kadar güzel yetiştirebilirsek, ne kadar çok donanımlı yapabilirsek ülkemizin geleceği o kadar parlak olacak. Bütün hedefimiz sizlerin her alanda en güzel şekilde yetişmesi, kendine, ailesine, ülkesine, milletimize ve tüm dünyaya faydalı bireyler olmasıdır"



Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl akademi liselerde 10 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini açıklayan Vali Su, bu yıl ise 15 bin öğrenciye destek verdiklerini aktardı.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor okullarında geçen yıl 22 bin kişinin faydalandığını anımsatarak bu yıl 25 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere 2 bin 500 lira katkı verdiklerini belirten Vali Su, 100 kişilik Kız Öğrenci Yurdu'nda kız öğrencilerin eğitim hayatına katılması için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Vali Su, kadınlar için Halk Eğitim kursları açtıklarını ve çocukları için bu kurslarda kreş hizmeti de sunduklarını ifade ederek, "Geleceğimiz siz gençler için ne gelirse elimizden seferber ettik, ediyoruz, etmeye devam ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Akademi lise eğitmenleri ve öğrencilerinin oluşturduğu koro konser verdi. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları performansları ile devam eden etkinlik "Diyarbakır'ı Yaşa" imaj filminin gösterimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, akademi lise öğrencileri ve aileleri katıldı.

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