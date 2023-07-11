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        Çüngüş Millet Bahçesinde çalışmalar başladı

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        Giriş: 11.07.2023 - 15:31
        Çüngüş Millet Bahçesinde çalışmalar başladı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, toplam 11 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Çüngüş Millet Bahçesinde çalışmalar başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezi dışında ilçelerde vatandaşlara yeşil dinlenme alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçelerde Millet Bahçesi inşa eden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeşil dinlenme alanının bir benzerini Çüngüş’te hayata geçirmek için harekete geçti.

        Toplam 11 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Çüngüş Millet Bahçesinde 6 bin 500 metrekarelik bölüm ağaç, çalı ve çimlerle yeşillendirilecek.

        Altyapı çalışmalarının başladığı bahçede, 220 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dumanlı ve dumansız piknik bölümleri, mescit, kent mobilyaları, çeşmeler, su deposu ve otopark yer alacak.

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