Çermik'te Kalecik Mahallesi'nin su sorunu çözüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde yeni açılan sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde su sorununa kalıcı çözümler sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde 221 metre derinliğinde sondaj kuyusu çalışmasını tamamladı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sayesinde vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin çalışmasını inceleyerek bilgi aldı.

İçme, kullanma, soğutma ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan yer altı sularının öneminin her geçen gün arttığına vurgu yapan Tutşi, bu tarz çalışmalarının oldukça maliyetli bir işlem olduğunu, bunun için DİSKİ'nin, önceden belirlenen alanlarda jeofizik etüt ile suyun basınçlı olduğu yeri tespit ettiğini ifade etti.

İnsanlığın en temel ihtiyacı içme suyunu temin etmek için DİSKİ'nin çalışma içinde olduğunu aktaran Tutşi, özellikle sondaj kuyusu işlemlerinin kırsal mahallelere can verdiğini bildirdi.

Tutşi, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın her noktasına kesintisiz, çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu sağlamak istiyoruz. Bu sebeple kırsal mahallelerde yürüttüğümüz sondaj kuyusu çalışmaları oldukça önem taşımaktadır. Bilindiği üzere sondaj çalışması tarımsal faaliyetlerde de kullanılmaktadır. Yer altı su kaynaklarının her geçen gün azalması sebebiyle sondaj kuyusu açma çalışmalarının maliyetleri de artmaktadır. DİSKİ için öncelik vatandaşların sağlığı ve suya erişimidir. Temiz içme suyu beraberinde sağlığı da korumaktadır. Kalecik Mahallesi'nin su sorunu çözülmüştür. Hemşerilerimize hayırlı olsun."