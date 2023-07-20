"Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi Diyarbakır'da "Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle, DTSO'da düzenlenen çalıştay, bu sektörde uzun yıllar hizmet veren ve geçen yıl vefat eden iş insanı Raif Türk'e adandı.

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Fahrettin Çağdaş, Diyarbakır'da madenciliğin tarihi sürecine ilişkin bilgi vererek, kentte doğal taş ve madenciliğin kadim bir meslek olduğunu söyledi.

Çağdaş, geçmişten bugüne kentte 50'ye yakın renk ve desende doğal taş işlediklerini ifade ederek, Çüngüş'teki siyah inci taşının önemine değindi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya da doğal taş sektörünün şu an yaşadığı sorunlara rağmen kentin sanayisinin gelişmesine oldukça önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kaya, "Madencilik sektörü kentte organize sanayi bölgesinde ilk yatırımların geliştiği sektör. 2005 yıllarında kentin sanayisini temsil eden, en fazla istihdam yaratan sektör konumundaydı. Bugün Diyarbakır, Silvan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kuruluşu ile birlikte 5 OSB'ye sahip. Kentte sanayinin bugün geldiği noktada madencilik sektörünün yarattığı ivmenin katkısı büyük. Sektördeki girişimciler kentte farklı sektörlerde de yatırımlara yöneldiler ve kent ekonomisine katkı sundular."

Toplantıya katılan iş insanı Raif Türk'ün eşi ve DTSO Meclis Üyesi Yıldız Türk, yapılan çalıştayın eşine adanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalıştayda daha sonra uzmanlar tarafından sunum yapıldı.