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        AK Partili Kepolu, Hazro'da ziyaret ve temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:26
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        AK Partili Kepolu, Hazro'da ziyaret ve temaslarda bulundu
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        DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Hazro ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden proje ve yatırımları inceledi.

        İlçede yürütülen yatırımlar hakkında bilgi alan Kepolu, programına esnaf ziyareti ile devam etti. Esnafla bir süre sohbet eden Kepolu, "Hazro için birliğimiz, beraberimiz daim olsun." dedi.

        AK Parti Hazro İlçe Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla toplantı gerçekleştiren Kepolu, daha sonra Hazroluların taleplerini dinledi.

        Hazro'da sıcak şekilde karşılandıklarını kaydeden Kepolu, "Hazro'muz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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