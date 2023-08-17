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        Diyarbakır'da "Hz. Mevlana'yı Anma Gecesi" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:01
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        Diyarbakır'da "Hz. Mevlana'yı Anma Gecesi" düzenlendi
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 750'nci yılı olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla "Hz. Mevlana'yı Anma Gecesi" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen programda, Konya Büyükşehir Belediyesi semazen ekibi tarafından "Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i" icra edildi.

        Sema Ayini Şerif-i'nin ardından kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, anma gecesine özel kum sanatı gösterisi gerçekleştirdi.

        Semazen başı Muhammed Ali Şahin, şöyle konuştu:

        "Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümünde bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği neticesinde Hz. Mevlana'yı anma gecesi düzenledik. Bu kapsamda Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i icra ettik. Hz. Mevlana'yı minnetle rahmetle anıyoruz."

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