Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hazar Uyanış Gençlik Kampı, Bismil ve Hanili gençleri ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazar Uyanış Gençlik Kampı, Bismil ve Hanili gençleri ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında Bismil ve Hanili gençleri ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesine ait Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda tatil yapma imkanı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapıyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve ilçelerdeki Bilgievi ve Akademi Liselerde eğitim gören öğrenciler, yaz ayının başlamasıyla beraber Uyanış Gençlik Kampı'nda eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine katılım sağlıyor, yeteneğine uygun kulüp faaliyetlerine katılarak bilgilerini daha fazla pekiştirme imkanı buluyor.

        Her hafta farklı bir ilçeden gençlerin kamp yaptığı Hazar Uyanış Gençlik Kampı, bu hafta Bismil ve Hanili gençleri konuk etti.

        Çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç, tenis ve voleybol etkinlikleri düzenlendi.

        Gençler, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda vakit geçirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da su tasarrufu sağlayan kuru peyzaj çalışması başladı
        Diyarbakır'da su tasarrufu sağlayan kuru peyzaj çalışması başladı
        AK Partili Kepolu, Silvanlılarla buluştu
        AK Partili Kepolu, Silvanlılarla buluştu
        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı
        Dicle Üniversitesi Hastanesi uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı
        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına kat...
        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına kat...
        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
        Diyarbakır'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor