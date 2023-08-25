Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır turizmi TUREB'in turist rehberlerine yönelik toplantısında ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır turizmi TUREB'in turist rehberlerine yönelik toplantısında ele alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik uygulama gezisi kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 48 rehber, Diyarbakır'da değerlendirme toplantısına katıldı.

        Turist Rehberleri Birliğince (TUREB) merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgenin turizm alanındaki sorunları ve rehber ihtiyacına ilişkin konular görüşüldü.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, yaptığı konuşmada, yatırımcılar ve turistlerin güvenli limanı tercih ettiğini belirterek, "Şu an yatırımcılar sanayide yer bekliyor. Turizm konusunda da umutluyuz. Bu anlamda sizlere büyük işler düşüyor. Diyarbakır'a sizleri her zaman bekliyoruz." dedi.

        - "Kent festivallerle ön plana çıkacaktır"

        Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da gelecek aylarda kentte birçok festivalin düzenleneceğini söyledi.

        Kentin konaklama ve hizmet sektörü açısından çevre illere göre çıtayı yükselttiğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

        "Kent festivallerle ön plana çıkacaktır. Sadece tarihi Sur ilçesi bile Diyarbakır'ın bir özeti. Hem modern hem de antik yapılaşmasıyla bir bütün şekilde size ve getireceğiniz misafirlerinize unutamayacağı anlar yaşatacaktır. Diyarbakır, bütün kesimleriyle artık hazır, altyapısını oluşturmuş durumda. Yakında çok duyacaksınız burayı ve aslında en büyük etkiyi de sizler yapacaksınız. Çünkü burayı sizler anlatacaksınız."

        Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban ise Diyarbakır'ın turizmde hak ettiği payı alması gerektiğini ifade etti.

        Kentte hızlandırılmış gezi programı yaptıklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

        "Diyarbakır, her geçen gün turizm potansiyelini artıracaktır. Özellikle otel ve restoranlar hizmet kalitesi bakımından gerçekten üst seviyede. Diyarbakır, Türkiye'nin yüz akı diyebileceğimiz önemli bir şehir ve turizm destinasyonuna aday bir şehirdir. Uluslararası anlamda artık Diyarbakır'ın turizmde hak ettiği payı alması için elimizden geldiğince bunu dillendireceğiz. Gerçekten kent, tarihi, kültürü ve lezzetleriyle insanların buraya gelmesi için önemli noktalardan biri, Mezopotamya'nın incisi diyebiliriz."

        - "Diyarbakır için elimizden geleni yapacağız"

        Rehber Abdullah Murat Özbozo da rehber arkadaşlarıyla kenti gezdiklerini, şehrin her zaman keyif aldığı bir yer olduğunu belirterek, "Burası kadim topraklar, Dicle'nin kıyısında kurulmuş muhteşem yerler. Özel ve butik turlar doğrultusunda Diyarbakır için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Serpil Çetin Tunçer, 5 yıldır turist rehberliği yaptığını ve bölgeye ilk kez geldiğini aktardı.

        Çetin, "Gördüğüm kadarıyla bölgenin en iyi yeri Diyarbakır. Şehir ve insanların samimiyeti noktasında böyle bir şey beklemiyordum. Güneydoğu turları yapmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da hastanede tatbikat gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da "Huzur Hanem" söyleşileri devam ediyor
        Diyarbakır'da "Huzur Hanem" söyleşileri devam ediyor
        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor
        Sıcak havanın "Diyarbakır karpuzu"nu olumsuz etkilemesi bekleniyor
        Diyarbakır'da orman yangını (2)
        Diyarbakır'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altı...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altı...
        Eşini ve çocuğunu darbedip rehin alan şüpheli tutuklandı
        Eşini ve çocuğunu darbedip rehin alan şüpheli tutuklandı