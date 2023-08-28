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        Diyarbakır'ın kırsal mahalle yollarında çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:41
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        Diyarbakır'ın kırsal mahalle yollarında çalışmalar sürüyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

        Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7/24 en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Ekipler, Çermik Bademli mahalle yolunda 4.1 kilometre 1.kat sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı.

        Hani Yayvan-Soylu grup mahalle yolunda 18.6 kilometre 1. ve 2. kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

        Ekipler, Hani ilçesi ile Elazığ Arıcak ilçesi Üçocak beldesini birbirine bağlayan 10 kilometrelik yolda asfalt yapım hazırlık çalışmalarına başladı.

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