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        Diyarbakır'da akademi liselerde kayıtlar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:55
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        Diyarbakır'da akademi liselerde kayıtlar başladı
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı akademi liselerde yeni dönem için kayıtlar başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimdeki başarı grafiklerini yukarı taşımak ve eğitimleri devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden ve önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan akademi liselerde 2023-2024 eğitim öğretim yılı için kayıtlar başladı.

        Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, Çüngüş ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde kayıtlar 20 Eylül'e kadar devam edecek.

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