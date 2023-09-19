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        Doğu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

        Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman ve Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:28
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        Doğu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı
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        Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman ve Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Ezer, törende yaptığı konuşmada, tüm gazilerin gününü tebrik etti.

        Ezer, şöyle devam etti:

        "Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, hürriyet ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda ne biz ne de bizden sonraki nesil hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak korunacaktır."

        Törene, Vali Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkez ilçe kaymakamları, gaziler ve yakınları katıldı.

        - Mardin

        Mardin Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende , saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkan Vekili Mesut Çetin günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, törende konuşma yaptı.

        Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum müdürleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

        - Batman

        Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.

        Törenin ardından Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şubesi'ni ziyaret etti.

        Daha sonra gaziler onuruna Batman Polisevi'nde yemek programı düzenlendi.

        - Siirt

        Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Kemal Kızılkaya ve Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan törende, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seydi Salman ve Gazi Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gazel Gözde Güzeltaş günün önemini belirten birer konuşma yaptı.

        Buradaki törenin ardından Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu ziyaret edildi.

        Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

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