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        Kocaköy'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kocaköy ilçesinde düzenlenecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle sinema, tiyatro ve animasyon gösterimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:24
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        Kocaköy'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kocaköy ilçesinde düzenlenecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle sinema, tiyatro ve animasyon gösterimi yapılacak.

        Kocaköy İlçe Stadı'nda 5 Ekim'de yapılması planlanan etkinlikte, sinema, tiyatro ve çocuklara yönelik animasyon gösterisi düzenlenecek.

        Vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanan etkinlik, ücretsiz olacak.

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