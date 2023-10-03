Kocaköy'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kocaköy ilçesinde düzenlenecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle sinema, tiyatro ve animasyon gösterimi yapılacak.
Giriş: 03.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:24
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kocaköy ilçesinde düzenlenecek "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle sinema, tiyatro ve animasyon gösterimi yapılacak.
Kocaköy İlçe Stadı'nda 5 Ekim'de yapılması planlanan etkinlikte, sinema, tiyatro ve çocuklara yönelik animasyon gösterisi düzenlenecek.
Vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanan etkinlik, ücretsiz olacak.