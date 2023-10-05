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        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol yapım çalışması sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:21
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        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol yapım çalışması sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

        Grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

        Ekipler, Hazro Kırmataş grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 12,7 kilometre yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

        Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçe ve mahallelerde 2023 yılı için planladığı kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplama ile stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.

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