Diyarbakır'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Sakallı Mahallesi'nde 20 Haziran 2020'de M.V.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.V.K'yi kasten öldürme suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

M.V.K'nin öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 şarjör ele geçirildi.