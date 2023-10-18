Diyarbakır'da 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlik yapıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Birimi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Cemil Paşa Konağı'na götürüldü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Birimi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Cemil Paşa Konağı'na götürüldü.
Servis araçlarıyla yaşlıları evlerinden alan ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yaşlılar Lokali'ne getirdi.
Daha sonra "Ulu Çınarlar"a, Cemil Paşa Konağında sergilenen Geçmişin Işığında Ustaların Elinden Geleneksel El Sanatları Atölyeleri sergisi gezdirilerek güzel vakitler geçirmeleri sağlandı.
Vatandaşlar tarihi konakta ebru sanatı, fileografi, ipek dokumacılığı ve el sanatları kapsamında sergilenen bastonların yapılışını ilgiyle izledi.