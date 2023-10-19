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        Kulp'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği Kulp ilçesinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:29
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        Kulp'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği Kulp ilçesinde gerçekleşti.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program kapsamında İlçe Stadyumunda yapılan etkinlikte çocuklar eğlendi.

        Programda, palyaço ve animasyon gösterileri ile futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, halat çekme, çuval yarışları, eğitsel ve eğlenceli parkur yarışmaları gibi sportif etkinlikler yer aldı.

        Demir adam ve palyaçolarla keyif dolu bir gün geçiren öğrencilerin yüzleri palyaçolar tarafından boyandı.

        Programda çocuklarla ilgilenen Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, öğrencilere pamuk şekeri ikram etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği diğer ilçelerde de yapılacak.

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