AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, Lice'de ziyaret ve temaslarda bulundu AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Lice ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Lice ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu.

Ataman, AK Parti Lice İlçe Başkanlığı görevine atanan Adem Kayaş ve yeni yönetimi ziyaret etti.

"İlçe başkanlığımızda teşkilatımız ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelerek, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını istişare ettik." diyen Ataman, yeni yönetime başarılar diledi.

Daha sonra Lice Kaymakamı ve Lice Belediyesi Başkan Vekili Kerem Yenigün'ü ziyaret eden Ataman, "Kaymakamımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum." dedi.