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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü ayinle kutlandı

        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:39
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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü ayinle kutlandı
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        Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin isim günü dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Merkez Sur ilçesinde Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde isim günü dolayısıyla yapılan ayini Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

        İlahiler ve İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde dua edildi, mum yakıldı.

        Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, isim günü kutlaması dolayısıyla İstanbul'dan gelen din adamlarının öncülüğünde ayin yaptıklarını söyledi.

        Ohanyan, şöyle konuştu:

        "Ermeni kilisemizde her sene bir isim günü ayini yapılır. Bugün de Sur Giragos'un ayin günüdür. Ölümlerin, saldırıların olmayacağı bir dünya diliyorum. (İsrail-Filistin çatışması) İnşallah bu saldırlar bir daha olmaz. Günahsız kadın, çoluk ve çocuk maalesef bu çatışmalarda kaybediliyor, yaralanıyor ve vefat ediyorlar. Bu tür çatışmaların olmamasını diliyorum."

        Udi Yervant Bostancı ise Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin önemine işaret ederek, "Diyarbakır‘daki Ermeniler için de çok önemlidir ve kadim bir kilisemizdir. Bugün kilisemizin isim günü ve buradaki hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Kilisemiz doldu. Bu onur verici bir şey." dedi.

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