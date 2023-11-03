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        Diyarbakır'da kaçaklığa yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 159 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:17
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        Diyarbakır'da kaçaklığa yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
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        Diyarbakır'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 159 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1- 31 Ekim tarihlerinde 80 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 55 bin 826 paket sigara, 134 bin 881 yaprak sigara sarma kağıdı, 105 bin 920 dal makaron, 81 bin 600 sigara filtresi, 1798 dal puro, 181 elektronik sigara, 6 kilo nargile tütünü, 364 litre alkollü içki, 8 şişe alkollü içki, 188 kaçak cep telefonu, 197 cep telefonu aksesuarı, 489 cinsel içerikli hap, 56 çift kaçak ayakkabı, 3 çek, 21 kredi kartı, 10 kaşe, 18 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 27 şarjör ve 528 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 159 şüpheliden 152’si emniyette serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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