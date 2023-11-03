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        Diyarbakır'da 17 bin metrekarelik yeni yeşil alanda çalışmalar başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesinde 17 bin metrekarelik alanda yeşil kuşak oluşturmak için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:21
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        Diyarbakır'da 17 bin metrekarelik yeni yeşil alanda çalışmalar başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Sanayi Mahallesinde 17 bin metrekarelik alanda yeşil kuşak oluşturmak için çalışmalara başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha estetik ve yeşil bir şehir için çalışmalarını sürdürüyor.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sanayi Mahallesinde ikamet eden çocuk, yaşlı, genç ve kadınların yararlanacağı yeni bir yeşil alan oluşturmak için çalışmalara altyapı işlemleriyle başladı.

        17 bin metrekarelik bölümün yeşil ve dinlenme mekanı olarak değerlendirileceği alanda, bitkilerin sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için sondaj çalışmaları yapılıyor.

        13 bin metrekarenin bitki alanı olarak değerlendirileceği projede, farklı türlerde 1500 çalı, 278 ağaç ve mevsimlik çiçek dikilecek, 17 bin metrekarelik alanda tandırevleri inşa edecek.

        Ailelerin dinlenmesi için 13 çatılı piknik masası ve 25 oturma grubunun yer aldığı projede, çocuklara oyun alanları, gençlere de basketbol sahası yapılacak.

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