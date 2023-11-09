Dicle Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" paneli yapıldı Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dicle Gençlik Kulübü tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" paneli düzenlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Dicle Gençlik Kulübü tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" paneli düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı, "Kristal-metamfetamin bataklığı", Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger ise "Dünden Bugüne Bağımlılık" konusunda sunum yaptı.

Prof. Dr. Atlı, metamfetaminin etkilerine değinerek bağımlılıkla mücadele konusunda ülkede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yahya Öger ise bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağının önleyici çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanım nedenleri, risk faktörleri, ailelerin yapması gerekenler ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.