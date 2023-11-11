Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik, elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacak

        Dicle Elektrik tarafından elektrik direklerine leylekler için yuva yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik, elektrik direklerinde leylekler için yuva yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik tarafından elektrik direklerine leylekler için yuva yapılacak.

        Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, yaptığı açıklamada, leyleklerin başta Dicle Nehri kenarı olmak üzere Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki birçok bölgede yuva yaptıklarını belirtti.

        Göç döneminde yuvalarına gelen kuşların can güvenliğinin sağlanması için "Leyleklere Yuva Projesi"nin hayata geçirildiğine dikkati çeken Tüzün, değişik modellerde yuvalar yaptıklarını, elektrik direklerine montajı uygun olan ve yuva boyutlarını düşünerek hazırladıkları yuva prototiplerini farklı bölgelerde denediklerini bildirdi.

        Söz konusu alanlarda malzeme, montaj ve kuşların davranış biçimlerine kadar tüm detayları incelediklerini aktaran Tüzün, leyleklerin göç dönemlerinde güvenle barınabilecekleri farklı birkaç yuva modeli üzerinde çalıştıklarına işaret etti.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden başlayarak Diyarbakır'dan Batman’a kadar uzanan vadi boyunca buldukları elektrik direklerinin üzerine yuva kuran leyleklerin, bahar mevsimi gelene kadar burada yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Tüzün, şöyle devam etti:

        "Ancak zaman zaman akıma kapılan leylekler telef olurken, yavrular korunaksız yuvalardan düşüp diğer hayvanlara yem oluyor. Dicle Elektrik bu durumun önüne geçmek adına projeyi hayata geçirmek için harekete geçti. Enerji akışını tehlikeye atmadan leylekler için en uygun yuva modelini seçip ihtiyaç olan yerlerde uygulamaya başlayacağız. Dicle Elektrik, hem abonelerine hem de hizmet bölgesinde bulunan canlılara ve doğaya karşı sorumlu bir enerji dağıtım şirketi. Şirket olarak gelecek nesillere olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Göçmen kuşlardan leyleklere toplumumuzun sempatisini biliyoruz. Bu sebeple özelde göçmen kuşların, genelde ise tüm doğanın korunması için bölgenin enerji şirketi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Daha önce hayata geçirilen Kelaynakları Koruma Projemizden olumlu sonuçlar aldık. Sayıları 42'den 240'a ardından 324'e kadar yükseldi. Leylekler ve diğer göçmen kuşlar için de yaptığımız çalışmaların sonuçlarını takip edecek, gerekirse ortaya yeni projeler koyacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kocaköy'de 21 farklı noktada 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
        Kocaköy'de 21 farklı noktada 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
        Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
        Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
        Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu
        Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu
        Sekerek acil servisin önüne gelen kedi, sağlıkçılar tarafından tedavi edild...
        Sekerek acil servisin önüne gelen kedi, sağlıkçılar tarafından tedavi edild...
        Diyarbakır ve İzmir´de dolandırıcılara `Makyaj´ operasyonu: 8 tutuklama
        Diyarbakır ve İzmir´de dolandırıcılara `Makyaj´ operasyonu: 8 tutuklama
        Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık yapa...
        Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık siteleriyle dolandırıcılık yapa...