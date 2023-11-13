Diyarbakır'da motosikletteki 2 polisin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı

Diyarbakır'da, yunus ekibine ait motosiklete çarpması sonucu 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yakalanan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde dün uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayan 23 FN 454 plakalı otomobili takibe alan ve takip sürerken "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarparak 2 polisi yaralayan otomobil sürücüsü A.E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, dün merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayarak kaçan 23 FN 454 plakalı otomobili takibe almıştı. Takip sürerken otomobil "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince otomobil sürücüsü 16 yaşındaki A.E.A. yakalanmıştı.