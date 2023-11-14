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        Diyarbakır'da buğday yığınlarına gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, tabanca, şarjör, fişek ve 1 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:28
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        Diyarbakır'da buğday yığınlarına gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, tabanca, şarjör, fişek ve 1 kilogram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaköy'de bir eve operasyon düzenledi.

        Ev ve ambar olarak kullanılan müştemilatta buğday yığınlarının içerisine gizlenmiş biri ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, buna ait 6 şarjör, tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, farklı çaplarda 260 fişek ve 1 kilogram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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