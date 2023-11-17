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        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan Diyarbakır Annelerine destek ziyareti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, "Diyarbakır annelerinin mücadelesi dünyanın en haklı, en sivil ve en doğal mücadelesidir. Kendiliğinden başlamış ve kendiliğinden devam eden bir mücadeledir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:55
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        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan Diyarbakır Annelerine destek ziyareti
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, "Diyarbakır annelerinin mücadelesi dünyanın en haklı, en sivil ve en doğal mücadelesidir. Kendiliğinden başlamış ve kendiliğinden devam eden bir mücadeledir." dedi.

        Yanık, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1537'nci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

        Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Yanık'a anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

        Yanık, ziyaretin ardından gazetecilere, anne ve babaların 4 yılı aşkın süredir evlatlarına kavuşabilmek için mücadelelerini sürdürdüğünü söyledi.

        Ülkedeki 43 şehirden bu mücadeleye katılan ailelerin olduğunu ifade eden Yanık, yürek dağlayan bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtti.

        İç hukukta da uluslararası hukukta da 13, 14 yaşındaki çocukların dağa çıkarılıp eline silah verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yanık, "Ama maalesef PKK ve PKK'nın arkasındaki güçler çocukların yaşına, sağlık durumlarına bakmaksızın sadece eline silah vererek, kirli ve kanlı savaşlarında bir lojistik malzeme olarak gördükleri yavrularımızı kandırarak dağa çıkardılar." ifadelerini kullandı.

        - "Terörün sona ermesi için bu ve benzeri mücadelelere omuz vereceğiz"

        AK Parti hükümetleri olarak terörle mücadeleyi 22 yıldır aralıksız sürdürdüklerine işaret eden Yanık, sonuna kadar Diyarbakır annelerine desteği sürdüreceklerini kaydetti.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak da bu mücadeleyi en başından bu yana çok dikkatle ve yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirten Yanık, bundan sonra da desteklerinin süreceğini söyledi. Yanık, şöyle devam etti:

        "PKK terör örgütünün 12, 13, 14 yaşından başlayarak eline ağır silahlar verdiği çocukları, 'genç savaşçılar' diye sosyal medya hesaplarından paylaşan uluslararası bazı güçler ve devletlerin zulümle abat olunmayacağını, 'terör bir gün muhakkak destekleyeni de bulur' uyarısına kulak kabartmaları gerektiğini düşünüyorum."

        Çocukların yaşam başta olmak üzere eğitim, sağlık ve diğer tüm temel insan haklarının tamamının ihlal edildiğini dile getiren Yanık, huzurun tesisi için yıllardır çaba sarf ettiklerini anlattı.

        Terörle mücadele ve çocukların tekrar ailelerine kavuşturulması için yürütülen çabanın devam edeceğini vurgulayan Yanık, oturma eyleminde 11, 12 yıldır evlatlarını bekleyen annelerin olduğuna dikkati çekti. Yanık, şöyle konuştu:

        "Bunların acısının hesabını kim verecek? Terör örgütünü destekleyenler, terör örgütünün kendisi verecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür ve terörle mücadelede de çok önemli bir mesafe aldı. Diyarbakır annelerinin mücadelesi dünyanın en haklı, en sivil ve en doğal mücadelesidir. Kendiliğinden başlamış ve kendiliğinden devam eden bir mücadeledir. Biz siyasi görevleri olan insanlar olarak bu mücadeleyi saygıyla, hürmetle en başından beri takip ediyoruz. Terörün sona ermesi, huzur ve güvenin tesis edilmesi için bu ve benzeri mücadelelere omuz vereceğiz."

        Daha sonra, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile beraberindeki komisyon üyeleri de Diyarbakır annelerini ziyaret etti, ailelerle tek tek görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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