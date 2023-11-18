Diyarbakır'da 296 kilogram esrar yakalandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 186 kilogram toz ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 186 kilogram toz ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kalaba Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 186 kilogram toz ve 110 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
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