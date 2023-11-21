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        "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nı 347 bin 641 kişi ziyaret etti

        Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" 347 bin 641 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:42
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        "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nı 347 bin 641 kişi ziyaret etti
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        Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" 347 bin 641 ziyaretçiyi ağırladı.

        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ işbirliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarda 57 ilden 168 firma yer aldı.

        Erzurum'un onur konuğu olduğu fuarda, çeşitli yarışmalar yapıldı, gösteriler sunuldu.

        14-19 Kasım'da ziyaretçilere açık olan fuarı 347 bin 641 kişi ziyaret etti.

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