"5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nı 347 bin 641 kişi ziyaret etti Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" 347 bin 641 ziyaretçiyi ağırladı.

Diyarbakır'da "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" 347 bin 641 ziyaretçiyi ağırladı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ ile Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ işbirliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarda 57 ilden 168 firma yer aldı.

Erzurum'un onur konuğu olduğu fuarda, çeşitli yarışmalar yapıldı, gösteriler sunuldu.

14-19 Kasım'da ziyaretçilere açık olan fuarı 347 bin 641 kişi ziyaret etti.