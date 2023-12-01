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        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Silvan ilçesine bağlı Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:23
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        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Silvan ilçesine bağlı Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bahçe mahallesinde 240 metre derinliğinde sondaj kuyusu çalışmasını tamamlayan ekipler, su sorununu çözdü.

        Çatakköprü mahallesinde mevcut keson kuyunun kuruması sebebiyle oluşan içme suyu sorunu, Batman Çayı kenarında açılan yeni keson kuyusunun yapılmasıyla çözüme kavuşmuş oldu.

        Proje kapsamında 500 metre terfi hattı döşenerek mahallenin su temini sağlandı.

        Bahçe ve Çatakköprü mahallerindeki çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

        Kentin her noktasına kesintisiz ve çeşmeden içilebilir suyu ulaştırmak için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Tutşi, şöyle konuştu:

        "Tüm mahallerimizde değerli hemşerilerimize içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaşması için DİSKİ olarak büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz . Şehrimizin her bir noktasında alt yapıdan, içme suyuna, kanalizasyondan, yağmur suyuna kadar en kaliteli hizmeti hemşerilerimize sunmaya gayret ediyoruz."

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