Diyarbakır ve Siirt'te hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde toplanan grup, buradan slogan atmadan Hazreti Süleyman Camisi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ve hekimler, ellerinde "Beyaz önlükler kana bulanmasın" ve "Ben doktorum hedef değil" yazılı dövizler ile "Hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı insanlık ve savaş suçudur" yazılı pankart taşıdı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 7 Ekim'den bu yana yeni bir katliama dönüştüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarında savaş kurallarını ihlal ettiğini belirten Araç, hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletlerin sığınaklarının dahi vurulduğunu dile getirdi.

Araç, 55 ambulansın füzelerle vurulduğunu, 281 sağlık çalışanının şehit edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine yapılan kara harekatlarıyla hastanedeki sivil ve çocuklar dahi şehit edilmiş, elektrik, internet ve suyun kesildiği Gazze'de bebekler, kuvöze oksijen sağlanamadığı için şehit olmuştur. Hastaneler, hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar saldırı altındayken hekimlere ve sağlıkçılara büyük sorumluluk düşüyor. Biliyoruz ki hiçbir din, ırk yahut siyasi görüş, hastanelerin, hekimlerin, çocukların bombalanmasını, sağlık hakkına ulaşımın engellenmesini onaylamaz, aksine buna karşı çıkar. Nitekim uluslararası hukuka göre de bu açık bir savaş suçudur. Biz buradan dini, dili, ırkı, vatandaşlığı, siyasi görüşü fark etmeksizin bütün hekimlere, sağlık çalışanlarına, vicdan sahibi bütün insanlara tekrar sesleniyoruz. İsrail zulmüne karşı durmak için daha neyi bekliyorsunuz? Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle, hekimler ve sağlık çalışanları olarak zulme karşı 'dur' diye haykıranlar olacağız."

- Siirt

Siirt'te de Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, buradan slogan atmadan Güres Caddesi'ndeki Kızılay binası önüne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Dr. Özgür Aydın, 20 ilde eş zamanlı "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildiğini söyledi.

Filistin'de büyük bir soykırım, sistematik bir işgal ve zulüm yapıldığını belirten Aydın, "Siyonist rejim tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri, çocukları, kadınları, hastaneleri, okulları, kiliseleri ve camileri bombalamakta, sürekli 'insan hakları' vurgusu yapan Birleşmiş Milletler ve Batı ise tüm bu olanlara sessiz kalmaktadır." dedi.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuğun acımasızca katledildiğini, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun engellenerek kuvözdeki bebeklerin bile ölümüne neden olunduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Hekimler olarak siyonist İsrail rejiminin saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bu özel günün arifesinde tüm dünya ülkelerine, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, Dünya Sağlık Örgütüne sesleniyor ve dünyadaki tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını, gazetecileri, siyasetçileri, sanatçıları ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı, yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz."

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş ve basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.