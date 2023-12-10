Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ali Emiri Caddesi'nde dün gece bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ahmet O. (29) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ahmet O, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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