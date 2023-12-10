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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:20
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Ali Emiri Caddesi'nde dün gece bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ahmet O. (29) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ahmet O, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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