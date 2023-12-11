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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:12 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:12
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kemertaş Mahallesi'nde karşılaşan ve amca çocukları oldukları öğrenilen Hasan T. ve Şeref T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada iki kuzen ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şeref T, Ergani Devlet Hastanesi'ne, Hasan T. ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şeref T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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