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        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" düzenlenecek

        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı iş birliğiyle "Diyarbakır Tanıtım Günleri" İstanbul'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:56
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        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" düzenlenecek
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        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı iş birliğiyle "Diyarbakır Tanıtım Günleri" İstanbul'da yapılacak.

        Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenecek fuarda kentin kültürü, gastronomisi ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

        Şehrin kültürel kıyafetlerinden, lezzetlerine, halk oyunlarından el sanatlarına, dengbej divanlarına kadar her konuda şehir hakkında bilgi sahibi olunan, keyifle vakit geçirilen, eşsiz tatlar sunulan gerçek bir kültür şöleni olacak etkinlik, 14-17 Aralık'ta yapılacak.

        Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.

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