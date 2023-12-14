Diyarbakır'da sağlık yatırımlarının inşası sürüyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da aralarında Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesi ve sağlık merkezlerinin bulunduğu sağlık yatırımlarıyla halka daha modern şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen projelerle merkez Kayapınar ilçesinde 1000 yataklı Şehir Hastanesi, Metropol Aile Sağlık Merkezi, Sağlık Hizmetler Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, merkez Bağlar ilçesinde 2 bin metrekarelik alanda Kadın Doğum Kliniği ek binası, Çermik ilçesinde 50 yataklı Devlet Hastanesi, merkez Yenişehir ilçesinde 4 bin metrekarelik alanda Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası, Dicle ilçesinde Kocaalan Aile Sağlık Merkezi, Ergani ilçesinde Kesentaş Aile Sağlık Merkezi ve Ahmetli Aile Sağlık Merkezinin yapımı sürüyor.

Proje bedelleri 4 milyar 120 milyon lira olan sağlık yatırımlarıyla kentte sağlık hizmetlerinin daha modern şekilde verilmesi hedefleniyor.

Bunların yanı sıra projelendirilen Bismil ilçesinde 20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eğil ilçesinde 25 yataklı Devlet Hastanesi, Kulp ilçesinde 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Dicle ilçesinde 60 yataklı Devlet Hastanesi ek binası ve Hani ilçesinde 35 yataklı Devlet Hastanesinin yapımlarına ihalelerin ardından başlanacak.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, AA muhabirine, Diyarbakır'da sağlık alanında son dönemde Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Bu yatırımlardan en önemlisinin Diyarbakır Şehir Hastanesi olduğunu belirten Pamukçu sağlık yatırımlarıyla kentin sağlık üssü olma rolünü güçlendirdiğini dile getirdi.

- Yatırımların bir an önce tamamlanması hedefleniyor

Yapımı süren 4 milyar lira bütçeli Şehir Hastanesinin 1000 yataklı şekilde hizmet vereceğini ifade eden Pamukçu şunları kaydetti:

"Kayapınar 1000 Yataklı Şehir Hastanesinde kazı çalışmaları tamamlanma aşamasında olup beton santrallerin kurulumuna başlandı. Ocak ayı itibarıyla betonarme imalatlara başlanacak. Şehir hastanesi inşaat çalışmalarının 2025'in temmuz ayında tamamlanması planlanmakta. Hastanemizde Türkiye'nin önemli merkezlerinde bulunan tüm özellikte hizmetler verilecek. Hastaların transfer edileceği helikopter sahası, kreşi, refakatçi oteli bulunuyor. Hastanemiz aynı zamanda da sağlık turizmine yönelik tefrişatı yapılacak ve buna uygun bir şekilde bölgenin sağlık üssü haline gelecektir."

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı süren Sağlık Hizmetler Merkezinde hekim, psikolog, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı bulunduğunu, içinde spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortunun yer aldığı büyük bir sağlık kompleksi şeklinde hizmet sunulacağını belirten Pamukçu, hedeflerinin kısa bir sürede Diyarbakır'ın ihtiyacı olan sağlık yatırımlarının tamamlanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Pamukçu şöyle devam etti:

"Şu anda inşaatı devam eden yatırımların bedeli 4 milyar 120 milyon liradır. Yeni yapılacak ihalelerle beraber tahmini bir bedel olarak 1 milyar liralık sağlık yatırımının inşaatının başlamasını hedeflemekteyiz. Sadece İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki sağlık tesislerinde çalışan 15 bin personelimiz var. Bunun yanında güçlü bir üniversitemiz var, orada da 5 bine yakın bir sağlık çalışanı Diyarbakır ve bölge halkına hizmet veriyor. Devletimizin de Diyarbakır'a bu anlamda pozitif ayrımcılığı var. Sağlık yatırımların güçlenmesiyle şu anda verdiğimiz hizmeti daha iyi bir noktaya taşıyacağız."

- "Hastalara en hizmeti vermeyi planlıyoruz"

Sadece Diyarbakır değil, bölge illerinden gelen hastalara da hizmet verdiklerini anlatan Pamukçu, Diyarbakır'ın sağlık turizmi potansiyeli çok yüksek olan bir şehir olduğunu bildirdi.

"Az da olsa Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan ve diğer bölgelerden buraya gelen hastaların tedavilerini de yapıyoruz. Bu yatırımlarla da sadece Diyarbakır'ın değil bölgeden ve Orta Doğu'dan gelecek hastalara en hizmeti vermeyi planlıyoruz." açıklamasında bulunan Pamukçu, sağlık alanında tüm yatırımların tamamlamasıyla kentin bölgenin sağlık üssü olacağına dikkati çekti.

Yatırımlarla sağlık hizmetine erişimi kolay hale getirmek istediklerini ifade eden Pamukçu sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastanelerimizde görüntüleme cihazlarından açık kalp ameliyatların yaptığı servislere kadar hastalarımıza en modern hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Yatırımlarla vatandaşlarımızın modern anlamda hizmet almasını istiyoruz. Aslında Türkiye'nin her yerinden hasta alıyoruz. Bu yeni yatırımlarımızla hem kendi ihtiyaçlarımızı iyi şekilde yapacağız hem de dünyanın her yerinden, özellikle çevre ülkelerden hasta alacak seviyede olduğumuzu ileriki zamanlarda göreceğiz."