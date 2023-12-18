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        Diyarbakır'da teknolojik bağımlılık seminerleri devam ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Teknolojik Bağımlılıklar" konulu seminerler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:40
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        Diyarbakır'da teknolojik bağımlılık seminerleri devam ediyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Teknolojik Bağımlılıklar" konulu seminerler sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten bilgievlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler düzenleniyor.

        Bu kapsamda merkez ile Selahaddin Eyyubi, Ali Emiri, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerinde Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologlarından Serap Çapraz ve Uğur Çağan Alakuştekin tarafından seminer veriliyor.

        Psikologlar, öğrencilerin yaş kriterlerini göz önüne alarak bağımlılık, teknolojik bağımlılık belirtileri, risk altındaki bağımlılıklar, süreçleri ve engellenme yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

        Teknoloji bağımlılığına karşı koruyucu önlemler ve önleyici etkileri de aktaran psikologlar, bağımlılıktan korunmak için öğrencilere neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

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