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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmaları sürdürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, toplam 11 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:57
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmaları sürdürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, toplam 11 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Çüngüş Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi, her ilçede 7'den 70'e vatandaşlara yeşil alan oluşturmak için hayata geçirdiği projelerden biri olan Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmaların yüzde 70'ini tamamlandı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, altyapı işlemlerini büyük ölçüde tamamladığı bahçede üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

        Her kesime hitap edecek olan Çüngüş Millet Bahçesi, toplam 11 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

        Toplam 6 bin 500 metrekarelik alan ise farklı türlerde ağaç, çim, çalı ve mevsimlik çiçeklerle renklendirilecek.

        Çocukların neşeli vakit geçirmesini sağlamak için oyun gruplarının yerleştirileceği Çüngüş Millet Bahçesi'nde, 220 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya ile yürüyüş yolları, dumanlı ve dumansız piknik bölümleri, tuvalet, mescit, kent mobilyaları, çeşmeler, su deposu ve 10 araçlık otopark yer alacak.

        Galeri
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