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        Diyarbakır'da muavini otobüsle ezerek ölümüne yol açan şoför gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavini otobüsle ezerek ölümüne neden olan şoför yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:28
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        Diyarbakır'da muavini otobüsle ezerek ölümüne yol açan şoför gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavini otobüsle ezerek ölümüne neden olan şoför yakalandı.

        Sebahattin İ. idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken, şoför ve muavin Abbas İşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Otobüs Ergani ilçesinin Şirinevler Mahallesi'ndeki otogara giriş yaptığında muavin araçtan inerek otobüsü durdurmaya çalıştı.

        Şoförün durmayarak otobüsü üzerine doğru sürmesi üzerine muavin İşler ezilerek hayatını kaybetti.

        Olayın ardından otobüsle kaçan Sebahattin İ, polis tarafından uygulama noktasında aracı durdurularak gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ayrıca olay anı otogardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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