Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, Osman Çap'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Osman Çap'ın, HÜDA PAR Adana Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu, kazanın taziye ziyareti için geldikleri Diyarbakır'dan dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobil, yol kenarında duran kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yara...
        Diyarbakır'da otomobil, yol kenarında duran kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yara...
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuk...
        Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuk...
        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama
        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama
        Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü
        Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü
        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaraland...
        Yasa dışı bahis çetesine operasyonda, 15 şüpheli tutuklandı
        Yasa dışı bahis çetesine operasyonda, 15 şüpheli tutuklandı