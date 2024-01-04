Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 154 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 154 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 154 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 154 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile bağlantılı yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik, Yünlüce Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, satışa hazır 133 kilogram kubar esrar ve 21 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda 54 çocuğa ait mezarlık bulundu
        Diyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda 54 çocuğa ait mezarlık bulundu
        Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı
        Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı
        Diyarbakır'da dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
        Diyarbakır'da dershane önündeki bombalı saldırıda ölenler anıldı
        Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anı...
        Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anı...
        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis i...
        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis i...
        Eslem´i hayattan koparan dönüş; asli kusurlu bulunan sürücü serbest, aile ş...
        Eslem´i hayattan koparan dönüş; asli kusurlu bulunan sürücü serbest, aile ş...