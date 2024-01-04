Diyarbakır'da 154 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 154 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile bağlantılı yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik, Yünlüce Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, satışa hazır 133 kilogram kubar esrar ve 21 kilogram toz esrar ele geçirildi.