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        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sasa Bulvarı ve 4. Oto Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:39
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        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sasa Bulvarı ve 4. Oto Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmaları yürütüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Sultan Sasa Bulvarında yeni yerleşim alanları ve 4. Oto Sanayi Sitesinde kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarına başlandı.

        Proje kapsamında ekipler, 350 metre kanalizasyon borusu döşeyecek, 6 muayene bacası imalatı yapacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

        Tutşi, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri ivedilikle hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması için projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Amacımız Diyarbakır'da sorunsuz altyapı hizmeti sunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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