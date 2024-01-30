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        Diyarbakır'da Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu şubat ayı takvimi belirlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri'ye atfedilen 2024 Kültür ve Sanat Sezonu şubat ayı etkinlik takvimini belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:20
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        Diyarbakır'da Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu şubat ayı takvimi belirlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri'ye atfedilen 2024 Kültür ve Sanat Sezonu şubat ayı etkinlik takvimini belirledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, vatandaşları tiyatro, sinema, konser, sergi, anma günleri, dengbej divanları ve birçok etkinlikle buluşturduğu 2024 Kültür ve Sanat Sezonu, şubat ayında da dolu geçecek.

        2 Şubat cuma günü "Yunus Emre" tiyatro oyunu ile başlayacak olan şubat takvimi çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, belirlediği takvim kapsamında Külkedisi ve Nasreddin Hoca, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık, Kırık Neco, Tek Perdelik Komedi Oyunu'nu tiyatro severlerle buluşturacak.

        Aynı zamanda, ücretsiz olarak Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Murat Kekilli, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakırlılarla buluşacak.

        Ayrıca, iki yıldır devam eden ve her ay farklı bir mekanda gerçekleştirilen Kitap Mezadı da devam edecek.

        Suriçi'nde bulunan Dengbej Evi'nde ise dengbejler pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret eden vatandaşlara, kilamları seslendirecek.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde de Diyarbakırlı ses sanatçısı Celal Güzelses'i anma etkinliği gerçekleştirilecek.

        Takvim kapsamında, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak söyleşi yapacak.

        Ayrıca, kongre merkezinde, "Hattat Hamit Aytaç İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi" açılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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