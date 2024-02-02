Diyarbakır'da yanan Güvercin Oteli'ndeki çok sayıda güvercin öldü Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Güvercin Oteli'nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Güvercin Oteli'nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü.

Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi Sütçü Sokak'taki Güvercin Oteli'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, oteldeki çok sayıda güvercin yanarak ya da havasız kalarak can verdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.