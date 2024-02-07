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        Diyarbakır'da yangın çıkan evde 6 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 01:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 01:18
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        Diyarbakır'da yangın çıkan evde 6 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        ​​​​​​​Lalebey Mahallesi Bel Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın esnasında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

        Çevredekilerin vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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