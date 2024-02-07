Diyarbakır'da yangın çıkan evde 6 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Lalebey Mahallesi Bel Sokak'ta 2 katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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