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        Kulp'ta doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı

        Kulp ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:05
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        Kulp'ta doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
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        Kulp ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı.

        Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        İhale sürecinin tamamlanmasının ardından hat döşeme çalışmasının başlatıldığını aktaran Akeller, "İlçemize bağlanacak olan doğal gaz hattı projesinin ilk kazması vuruldu. Böyle büyük bir projeyi ilçemize kazandırdığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilçem adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin olgunlaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğal gaz hattını en kısa sürede tamamlayıp tüm ilçemize doğal gazın verilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

        Daha sonra hat döşeme çalışması için ilk kazma vuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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