Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde çıkan anız yangınına, Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), Koruma ve Güvenlik Amirliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da yangının gerçekleştiği alana giderek yangına müdahale edilmesi hususunda ekipleri yönlendirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 50 dönüm arazide hasar oluştu.