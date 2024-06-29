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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:45
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde çıkan anız yangınına, Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), Koruma ve Güvenlik Amirliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da yangının gerçekleştiği alana giderek yangına müdahale edilmesi hususunda ekipleri yönlendirdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 50 dönüm arazide hasar oluştu.

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