Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgayı ayırmak isteyen S.E. bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.E, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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