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        Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:36
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        Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Kavgayı ayırmak isteyen S.E. bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        S.E, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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