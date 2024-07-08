Diyarbakır'da kavurucu sıcaklarda serinleten geleneksel içecek önerileri

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da halk eğitimi merkezindeki eğitmen ve kursiyerler, kavurucu sıcaklarda serinleten içecekleri orijinal tariflerine uygun olarak hazırladı.

Dicle Nehri kıyısında kurulan ve bereketli topraklarıyla binlerce yıl çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır'ın, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde yetiştirilen sebze ve meyveler yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlere lezzetli tatlar sunuyor.

Kentin unutulmaya yüz tutan lezzetlerinin yaşatıldığı ve uygulama mutfağıyla eğitimlerin verildiği Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki mutfak ustaları da gazlı içecekler yerine sağlıklı ve serinleten lezzetlerin tariflerini uyguladı.

Merkezde, göze olduğu kadar damaklara da hitap eden reyhan, meyan, karanfil, karadut ve kızılcık şerbetleri gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağına özgü içecekler de hazırlanıyor.

Önlüklerini giyerek uygulama mutfağına geçen eğitmen ve kursiyerler, reyhan, vişne, karpuz, kavun, üzüm, limon, karanfil, meyan, karadut, kızılcık, gül gibi meyve ve şifalı bitkilerle renk renk içecekler hazırlayarak sunum yaptı.

"Gazlı ve asitli içeceklerin vücuda zararları saymakla bitmiyor. Her türlü meyvemizi mineralli sularla, buzla birleştirerek içecek haline getirebiliriz. Yaz aylarında bir bardak su içerken bile dondurduğumuz vişne veya limon parçasını içine atarak daha da ferahlayabiliriz." diyen Aykaç, kentin tescilli ve ünlü karpuzunun da doğal işlemlerden geçirildikten sonra ferahlatan bir içeceğe dönüştürülebileceğini dile getirdi.

Aykaç, meyan kökü, reyhan, erik ve karadut şerbeti ile limonata gibi lezzetler hazırladıklarını anlatarak, "Tüm meyvelerimizi posasından arındırıp işleme aldıktan sonra buz ile serinletici lezzetler oluşturuyoruz." dedi.

"Asitli ve gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi vücutta bazı hastalıklara neden olabilmekte. İçeriklerine baktığımızda yüksek oranda şeker olduğunu görüyoruz. Ayrıca kafein bulunmakta ve bu da bağımlılık oluşturmakta. Kafein ve şekerin fazla alınması obezite, kalp damar hastalıkları, insülin direnci ve karaciğerde yağlanma gibi sorunlara neden oluyor. İçerisindeki asit nedeniyle mide ve bağırsakta gaz sorunlarına sebep oluyor."

Bunların yerine doğal ve ev yapımı içeceklerin tercih edilmesini öneren Süleymanoğlu, serinlemek için sebze ve meyvelerle hazırlanan içeceklerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.