Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 446 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 83 kilo 94 gram skank, 18 kilo 392 gram esrar ve türevleri, 327 gram metamfetamin, 308 sentetik ecza, 166 gram afyon sakızı, 107 uyuşturucu nitelikte hap, 9 gram kokain, 1 gram bonzai, 6 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 125 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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