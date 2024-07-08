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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 446 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 446 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:36
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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında 446 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 446 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda geçen düzenlenen operasyonlarda 446 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yapılan aramalarda, 83 kilo 94 gram skank, 18 kilo 392 gram esrar ve türevleri, 327 gram metamfetamin, 308 sentetik ecza, 166 gram afyon sakızı, 107 uyuşturucu nitelikte hap, 9 gram kokain, 1 gram bonzai, 6 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 125 gram eroin ele geçirildi.

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