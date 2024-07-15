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        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:43
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        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

        Zorluoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

        Anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Baba Ömer Gülser ile şehidin mezarına gül bırakan Zorluoğlu, 8 yıl önce hain darbe girişimine izin vermeyen kahraman şehitleri tekrar rahmetle andıklarını söyledi.

        Zorluoğlu, "O gece sokaklara ve meydanlara çıkarak tanklara, uçaklara göğüslerini siper ederek memleketin geleceğini kurtaran bütün vatandaşlara müteşekkiriz. Tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Yaralanan, gazi olan tüm kardeşlerimize de hem teşekkür ediyoruz hem de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Allah memleketimize ve milletimize bir daha böyle ihanetler, böyle acı geceler, günler yaşatmasın inşallah." dedi.

        Zorluoğlu daha sonra beraberindekilerle, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesinin Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin mezarına gül bıraktı.

        Kabir ziyaretlerine, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

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