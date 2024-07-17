Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yargılandığı davada tutuklandı

İddianamede, sanıklar Beyoğlu, Aycıl ve Kılıç hakkında "irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Müşteki Nusret B. de sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanık Kılıç'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirinin bu haliyle yetersiz olacağı hususlarını dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve eski Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ise duruşmaya katılmadı.

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