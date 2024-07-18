Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı binlerce çocuk yüzme öğreniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak geçen yaz aylarında boğulma vakalarının önlenmesi için açılan kurslarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı bölge illerinde serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde her yıl yaşanan boğulma tehlikesine karşı Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çocuklardan büyük ilgi gördü.

Antrenör ve yüzme hocaları gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle bu yıl sezon boyunca Diyarbakır'da 50 bin, Şırnak'ta 20 bin, Siirt'te ise 12 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.

Kurslara katılarak yüzme öğrenen çocuklar ve gençlerden yetenekleri keşfedilenler bu branşa kazandırılarak ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor. - Diyarbakır'da hedef 50 bin çocuğa yüzme öğretmek Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine, 2023'te yaklaşık 40 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini söyledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen eğitimlerle çocukların güvenle yüzmesini amaçladıklarını ifade eden Uslu, "Çocuklarımızın göletlere, barajlara, farklı alanlara yüzmeye gitmemelerini, bizim havuzlarımıza gelmelerini, hijyen koşullarında, antrenörler, cankurtaranlar eşliğinde bu kurslardan yararlanmalarını istiyoruz. 2024 yılında hem bu proje kapsamında hem de yaz spor okullarında yaklaşık 50 bin çocuğumuza, gencimize ulaşıp, onlara yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. " dedi.

- Şırnak'ta 6 yılda 79 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5'i açık 10 havuzda 17 antrenör ve 23 cankurtaran eşliğinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte 2023'te 16 bin 500 çocuk ve gencin yüzme öğrendiğini ifade ederek, bu yıl hedeflerinin 20 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi. Kentte 6 yılda 79 bini aşkın çocuğun yüzme öğrendiğini dile getiren Ayar, bu yıl da okulların tatil olmasıyla çocukların havuzlara gelmeye başladığını anlattı.

Ayar, "Havuzlarımızdaki bu yoğunluk beraberinde boğulma vakalarını aza indiriyor. Çünkü, nehirlerimize, akarsularımıza ve baraj göllerimize yazın gençlerimiz, çocuklarımız serinlemek için giriyorlar ve yüzme bilmediklerinde maalesef üzücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bakanlığımızın bu projelerinin de katkısıyla son yıllarda boğulma vakaları daha da inmiş durumda. Ana hedefimiz ülkemize milli sporcu kazandırmak. 10'a yakın sporcumuz yakın zamanda inşallah milli takım seçmelerinde kendilerini gösterecek." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Hasan Çelik de haftanın 5 günü 2 seans halinde yüzme eğitimi verdiklerini belirterek, bu yıl kurslara ilginin arttığını ifade etti. Kursa katılan çocuklardan Ahmet Enes Ulusoy, yüzmede büyük başarılar elde etmek istediğini belirterek, "Hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedefim yüzmede milli takıma seçilmek." dedi. Seyithan Kargun ise 5 yıldır düzenli olarak yüzme kursuna gittiğini ve eğitmenlerden iyi bir eğitim aldığını anlattı. - Siirt'te 6 havuzda 12 bin kişiye yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2'si yarı olimpik 6 havuzda çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, çocukların güvenli ortamda serinlemeleri için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. 6'sı kadın 14 antrenör ve 8 cankurtaran eşliğinde çocukların hem yüzme öğrendiğini hem de serinlediğini belirten Kısacık, 3 bini kent merkezinde olmak üzere 4 bin 150 kişinin havuzlardan yararlandığını ifade etti. Kısacık, hedeflerinin yıl boyu 12 bin kişiye yüzme eğitimi vermek olduğunu belirtti.